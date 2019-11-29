В Татарстане гостевого убийцу приговорили к 19 годам колонии

СЕГОДНЯ 20:48 2019-11-29T20:48:07+03:00

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Верховный суд Татарстана признал виновным 26-летнего жителя республики Илвира Шаемова в убийстве двух человек.

Как было доказано, 2 июля этого года в деревне Азякуль Актанышского района Шаемов гостил у своего 64-летнего знакомого. Мужчины вместе выпивали, а после между ними произошла пьяная ссора и гость схватился за нож. Им, а также неустановленным тупым предметом он нанес хозяину не менее 54 ударов. От полученных ранений и травм потерпевший скончался на месте преступления.

Шаемов же после этого снова пошел в гости. В этот раз он заглянул на огонек к своей знакомой пенсионерке. Та приняла молодого человека. Они так же вместе выпили. Снова пьяная ссора и Шаемов опять хватается за нож. Он убил хозяйку нанеся лезвием не менее 7 ударов. Причем бил куда придется. Женщина от полученных ран скончалась у себя дома.

- Шаемов был признан виновным по уголовной статье «убийство двух и более лиц». Его приговорили к 19 годам колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1,5 года, - сообщили в следственном комитете Татарстана. – Данный приговор пока не вступил в свою законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU