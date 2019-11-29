В 2020 году в жилых домах Чебоксар заменят 90 лифтов
Их первыми обладателями станут жильцы домов № 43, 45, 51, 53, 55, 57 по Эгерскому бульвару и дома № 20 по проспекту 9-й Пятилетки
Фото: pixabay.com
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В 2020 году в Чебоксарах заменят на новые 90 лифтов по 16 адресам. Сделано это будет в рамках реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, сообщает Минстроя республики.
Известно, что новые лифты будут обслуживать более 8 тысяч человек. Их первыми обладателями станут жильцы домов № 43, 45, 51, 53, 55, 57 по Эгерскому бульвару и дома № 20 по проспекту 9-й Пятилетки.
Работы должны быть завершены спустя 120 дней.
ИСТОЧНИК KP.RU