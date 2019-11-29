В Казани пройдет концерт рок-группы БИ-2

СЕГОДНЯ 16:50 2019-11-29T16:50:13+03:00

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В столице Татарстана 3 декабря пройдет концерт белорусско-российской рок-группы Би-2. Многократные обладатели премии "Золотой граммофон", МУЗ-ТВ и других исполнят для слушателей и новые хиты Би-2 из альбома "Горизонт событий", и все главные песни группы – greatest hits Би-2, которые любят и знают миллионы.

Уверены, публика с радостью продемонстрирует это на концертах – хоровое пение в тысячи голосов уже давно стало неотъемлемой частью всех выступлений Би-2. Здесь же для этого будут созданы все условия: с новым подходом к пространству зала, в котором границы сцены будут размыты, каждый зритель сам будет вовлечён в шоу, станет его неотъемлемой и очень важной частью.

Измерить уровень эмоций, переполняющих как зрителей, так и музыкантов на сцене, невозможно – да и не нужно! Ведь лучше не измерять, а все увидеть, услышать и почувствовать самим во время концерта Би-2 с программой NewBest!

ИСТОЧНИК KP.RU