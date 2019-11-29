В Набережных Челнах охранник выплатит более 300 тысяч рублей мужчине, которого бросил на тротуар

СЕГОДНЯ 17:33 2019-11-29T17:33:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Набережных Челнов обратился в суд с иском к частному охранному предприятию (ЧОП) «Тигр – ТМ» и его сотруднику. Мужчина требовал обязать охранника выплатить ему компенсации морального вреда и утраченного заработка. В общей сложности он хотел получить миллиона рублей.

Ранее, в апреле этого года, сотрудник данного ЧОП был признан судом виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Дело в том, что ночью 9 декабря 2017 года он, находясь на улице у входа в развлекательный комплекс «Бомбей», из-за нарушения истцом правил клуба, подошёл к мужчине со спины, обхватил его левой рукой за шею, при этом осуществив правой рукой захват, проводя удушение.

В ходе дальнейшей борьбы охранник бросил истца на тротуар-брусчатку возле входа в РК «Бомбей», от чего последний ударился головой о тротуар. Как итог – тяжкий вред здоровью.

- Оценив в совокупности все обстоятельства по делу, суд иск удовлетворил частично, взыскав в пользу истца компенсацию морального вреда размере 250 000 рублей, утраченный заработок в размере 54610 рублей 20 копеек, - сообщает пресс-служба набережночелнинского городского суда.

ИСТОЧНИК KP.RU