В 2020 году в Набережных Челнах отремонтируют 220 домов

СЕГОДНЯ 16:11 2019-11-29T16:11:18+03:00

Деньги выделены из республиканского и городского бюджетов, а также их средств товариществ собственников жилья и жилищных кооперативов Фото: Олег УКЛАДОВ

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Стало известно, что в 2020 году капитальный ремонт ожидает 220 домов Набережных Челнов. На это будет потрачено почти 1,4 миллиарда рублей. Деньги выделены из республиканского и городского бюджетов, а также их средств товариществ собственников жилья и жилищных кооперативов.

Советующий документ появился на сайте администрации татарстанского автограда.

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ИСТОЧНИК KP.RU