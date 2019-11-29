В 2020 году в Набережных Челнах отремонтируют 220 домов
Это потребует почти 1,4 миллиарда рублей [таблица]
Деньги выделены из республиканского и городского бюджетов, а также их средств товариществ собственников жилья и жилищных кооперативовФото: Олег УКЛАДОВ
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Стало известно, что в 2020 году капитальный ремонт ожидает 220 домов Набережных Челнов. На это будет потрачено почти 1,4 миллиарда рублей. Деньги выделены из республиканского и городского бюджетов, а также их средств товариществ собственников жилья и жилищных кооперативов.
Советующий документ появился на сайте администрации татарстанского автограда.
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ИСТОЧНИК KP.RU