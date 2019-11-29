2019-11-29T16:11:18+03:00
Общество

В 2020 году в Набережных Челнах отремонтируют 220 домов

Это потребует почти 1,4 миллиарда рублей [таблица]
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Деньги выделены из республиканского и городского бюджетов, а также их средств товариществ собственников жилья и жилищных кооперативовДеньги выделены из республиканского и городского бюджетов, а также их средств товариществ собственников жилья и жилищных кооперативовФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Стало известно, что в 2020 году капитальный ремонт ожидает 220 домов Набережных Челнов. На это будет потрачено почти 1,4 миллиарда рублей. Деньги выделены из республиканского и городского бюджетов, а также их средств товариществ собственников жилья и жилищных кооперативов.

Советующий документ появился на сайте администрации татарстанского автограда.

таблица

таблица

таблица

таблица

таблица

таблица

таблица

таблица

таблица

таблица

таблица

таблица

таблица

таблица

таблица

таблица

таблица

таблица

таблица

таблица

таблица

таблица

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Набережных Челнах охранник выплатит более 300 тысяч рублей мужчине, которого бросил на тротуар
КАЗ «Туполев» потратит более 1,6 миллиона рублей на создание лабораторного корпуса
В Казани пройдет концерт рок-группы БИ-2
В Казани продают одну из самых дорогих однокомнатных квартир Поволжья
Новый Год – 2020 в Набережных Челнах: в Комсомольском районе завершается монтаж трех елок
В Йошкар-Оле в сосновой роще заблудился 80-летний пенсионер
Жители Йошкар-Олы могут сами выбрать общественные территории, которые будут благоустроены в 2020 году
В Татарстане пожарный извещатель спас от гибели семью с маленьким ребенком
В Татарстане в ДТП легковушки и фуры один человек погиб
В Казани при столкновении двух троллейбусов пострадали 7 пассажиров
У банка «Открытие» заработал новый офис в Казани
Два татарстанца отделались условным сроком вымогательство и избиение подростка
В Марий Эл ищут 16-летнюю девушку, которая пропала по дороге в Йошкар-Олу
Скончался татарский оперный певец Рафаэль Сахабиев
Машину разорвало на две части: в Чувашии огласили приговор подростку, который стал виновником ДТП с пострадавшей
Клиенты НПФ ВТБ инвестировали более 35 млн бонусных рублей на формирование пенсии
В Ульяновской области иномарка съехала в кювет и перевернулась: один человек погиб, еще один пострадал
В медучреждения Татарстана не пускают без справки о вакцинации против кори
«Ох, как рискуете»: казанец катался на квадроцикле по замерзшей реке у «Чаши»
1 декабря 2019 года в Татарстане ожидается потепление до +2 градусов
Президент Чехии Милош Земан предположил, что бизнес-делегацию его страны не пустили в Казань из-за отчета контрразведки
Рустам Минниханов наградил артиста Качаловского театра званием «Заслуженный артист Республики Татарстан»
В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Джуманджи"
В Казани бухгалтер фирмы подарила "экстрасенсу" более 1,5 миллионов рублей
Зимой 2019/2020 на очистку от снега крыш судов Татарстана хотят потратят 1,3 миллиона рублей
64-летнего татарстанца обвинили в обмане дольщиков на 330 миллионов рублей и скоро будут судить
В Марий Эл «черные» лесорубы незаконно вывезли из лесничества новогодних деревьев на 4,4 миллиона рублей
В Чебоксарах в больнице после ДТП скончалась 17-летняя школьница