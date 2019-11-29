2019-11-29T15:03:41+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле в сосновой роще заблудился 80-летний пенсионер

Мужчину разыскивали спасатели и волонтеры
Лика ИСАЕВА
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Спасатели отыскали пенсионераСпасатели отыскали пенсионераФото: Марийская служба аварийно-спасательных и экологических работ
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В службу "112" позвонили родственники 80-летнего йошкаролинца и рассказали, что мужчина в четверг, 28 ноября, в 11.00 пошел прогуляться в сосновую рощу в черте города, но не вернулся. Уже в 17.00 родные подняли тревогу.

На поиски пенсионера выдвинулась оперативная группа Центрального аварийно-спасательного отряда в составе 12 человек. Когда в 20.00 пенсионера так и не отыскали, то на помощь прибыли еще одна группа спасателей Центрального аварийно-спасательного отряда, Йошкар-Олинской аварийно-спасательной службы, родственники, волонтеры и полицейские.

Поиски закончились почти в 23.00, когда спасатели отыскали мужчину. Его состояние оценено как удовлетворительное, он передан медикам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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