Машину разорвало на две части: в Чувашии огласили приговор подростку, который стал виновником ДТП с пострадавшей

СЕГОДНЯ 11:39 2019-11-29T11:39:47+03:00

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17-летнего жителя Урмарского района Чувашии суд признал виновным по уголовной статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Было доказано, что именно данный подросток ночью 28 августа этого года сел за руль автомобиля «Лада Приора», который принадлежит его матери. При этом в силу возраста он не имел водительских прав. Паренек взял с собой покататься свою 20-летнюю знакомую.

В итоге на дороге около села Русские Норваши Янтиковского района подросток не справился с управлением и автомобиль врезался в барьерное ограждение полосы встречного движения. От удара машину разорвало на две части. Ее пассажирка, которая сидела спереди, в результате данного ДТП получила сочетанная травма, которая была расценена как тяжкий вред здоровью.

В свою очередь подросток-лихач, при осмотре поврежденного авто стрелка спидометра замерла на отметке 180 км/ч, также получил травмы, но не столь серьезные.

- В итоге суд приговорил несовершеннолетнего к наказанию в виде 10 месяцев ограничения свободы, - сообщили в СУ СКР Чувашии. – Данный приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU