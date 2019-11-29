Президент Чехии Милош Земан предположил, что бизнес-делегацию его страны не пустили в Казань из-за отчета контрразведки

СЕГОДНЯ 09:51 2019-11-29T09:51:49+03:00

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После многочасового ожидания в аэропорту Москвы самолету бизнес-делегации Чехии так и не разрешили вылет в Казань. Они планировали провести в Татарстане пять дней. Глава миссии – министр сельского хозяйства Чехии Мирослав Томан в итоге решил и вовсе из-за такого долгого ожидания вылета прекратить пребывание в России, а именно вернуться вместе с бизнесменами обратно на родину.

Интересно, что президент Чехии Милош Земан в интервью местным журналистам предположил, что самолет с бизнес-делегацией не пускали из Москвы в Казань из-за опубликованного отчета чешской контрразведки. В нем, в частности, говорилось, что в Чехии в последнее время свою работу активизировали спецслужбы России.

В свою очередь глава МИДа Чехии Томаш Петржичек заявил, что случившиеся никак не связано с политикой – это была техническая накладка, сообщает ТАСC.

ИСТОЧНИК KP.RU