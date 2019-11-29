2019-11-29T09:51:49+03:00
Политика

Президент Чехии Милош Земан предположил, что бизнес-делегацию его страны не пустили в Казань из-за отчета контрразведки

Самолет не выпустили из Москвы в столицу Татарстана
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: kremlin.ruФото: kremlin.ru
Изменить размер текста:

После многочасового ожидания в аэропорту Москвы самолету бизнес-делегации Чехии так и не разрешили вылет в Казань. Они планировали провести в Татарстане пять дней. Глава миссии – министр сельского хозяйства Чехии Мирослав Томан в итоге решил и вовсе из-за такого долгого ожидания вылета прекратить пребывание в России, а именно вернуться вместе с бизнесменами обратно на родину.

Интересно, что президент Чехии Милош Земан в интервью местным журналистам предположил, что самолет с бизнес-делегацией не пускали из Москвы в Казань из-за опубликованного отчета чешской контрразведки. В нем, в частности, говорилось, что в Чехии в последнее время свою работу активизировали спецслужбы России.

В свою очередь глава МИДа Чехии Томаш Петржичек заявил, что случившиеся никак не связано с политикой – это была техническая накладка, сообщает ТАСC.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Два татарстанца отделались условным сроком вымогательство и избиение подростка
В Марий Эл ищут 16-летнюю девушку, которая пропала по дороге в Йошкар-Олу
Скончался татарский оперный певец Рафаэль Сахабиев
Машину разорвало на две части: в Чувашии огласили приговор подростку, который стал виновником ДТП с пострадавшей
Клиенты НПФ ВТБ инвестировали более 35 млн бонусных рублей на формирование пенсии
В Ульяновской области иномарка съехала в кювет и перевернулась: один человек погиб, еще один пострадал
В медучреждения Татарстана не пускают без справки о вакцинации против кори
«Ох, как рискуете»: казанец катался на квадроцикле по замерзшей реке у «Чаши»
1 декабря 2019 года в Татарстане ожидается потепление до +2 градусов
Рустам Минниханов наградил артиста Качаловского театра званием «Заслуженный артист Республики Татарстан»
В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Джуманджи"
В Казани бухгалтер фирмы подарила "экстрасенсу" более 1,5 миллионов рублей
Зимой 2019/2020 на очистку от снега крыш судов Татарстана хотят потратят 1,3 миллиона рублей
64-летнего татарстанца обвинили в обмане дольщиков на 330 миллионов рублей и скоро будут судить
В Марий Эл «черные» лесорубы незаконно вывезли из лесничества новогодних деревьев на 4,4 миллиона рублей
В Чебоксарах в больнице после ДТП скончалась 17-летняя школьница