Рустам Минниханов наградил артиста Качаловского театра званием «Заслуженный артист Республики Татарстан»

СЕГОДНЯ 09:05 2019-11-29T09:05:37+03:00

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В казанском кремле в рамках завершения Года театра в России Рустам Минниханов вручил государственные награды республики. Среди награжденных - один из ведущих актеров Качаловского театра Алексей Захаров. Он получил Почетное звание «Заслуженный артист Республики Татарстан».

Уже десять лет Захаров служит в труппе КАРБДТ имени Василия Качалова. Зрителям он знаком по ролям Сергея Голубкова в булгаковском «Беге», Славика из "Пяти вечеров" Володина, Никонора Ивановича Анучкина из спектакля «Женитьба», Пети Трофимова из «Вишневого сада» и многим другим.

Выпускник актёрского курса РАТИ-ГИТИС на базе КАБДТ им.В.И.Качалова приехал в Казань из Набережных Челнов чтобы постигать актерскую науку. В свободное от репетиций время Алексей осваивает новую профессию осветителя, в которой тоже преуспел.

- Очень счастлив, что работаю в Качаловском театре и что учился у Александра Славутского. Надеюсь, что это звание даст мне силы к еще более упорной работе и надеюсь, что буду радовать наших зрителей новыми ролями, - сказал Алексей Захаров во время чествования его качаловцами. Сразу после вручения Почетного звания актер отправился в театр играть роль Генриха в премьерном спектакле «Дракон».

ИСТОЧНИК KP.RU