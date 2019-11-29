2019-11-29T09:05:37+03:00
Звезды

Рустам Минниханов наградил артиста Качаловского театра званием «Заслуженный артист Республики Татарстан»

Алексей Захаров после награждения сыграл в спектакле "Дракон"
Лика ИСАЕВА
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Алексей Захаров получил звание Заслуженного артиста ТатарстанаАлексей Захаров получил звание Заслуженного артиста ТатарстанаФото: Из материалов пресс-службы
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В казанском кремле в рамках завершения Года театра в России Рустам Минниханов вручил государственные награды республики. Среди награжденных - один из ведущих актеров Качаловского театра Алексей Захаров. Он получил Почетное звание «Заслуженный артист Республики Татарстан».

Уже десять лет Захаров служит в труппе КАРБДТ имени Василия Качалова. Зрителям он знаком по ролям Сергея Голубкова в булгаковском «Беге», Славика из "Пяти вечеров" Володина, Никонора Ивановича Анучкина из спектакля «Женитьба», Пети Трофимова из «Вишневого сада» и многим другим.

Выпускник актёрского курса РАТИ-ГИТИС на базе КАБДТ им.В.И.Качалова приехал в Казань из Набережных Челнов чтобы постигать актерскую науку. В свободное от репетиций время Алексей осваивает новую профессию осветителя, в которой тоже преуспел.

- Очень счастлив, что работаю в Качаловском театре и что учился у Александра Славутского. Надеюсь, что это звание даст мне силы к еще более упорной работе и надеюсь, что буду радовать наших зрителей новыми ролями, - сказал Алексей Захаров во время чествования его качаловцами. Сразу после вручения Почетного звания актер отправился в театр играть роль Генриха в премьерном спектакле «Дракон».

ИСТОЧНИК KP.RU

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