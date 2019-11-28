64-летнего татарстанца обвинили в обмане дольщиков на 330 миллионов рублей и скоро будут судить

СЕГОДНЯ 19:23 2019-11-28T19:23:38+03:00

Кроме того, по версии следствия, будучи, директором фирмы мужчина еще и задолжал своим работникам зарплату

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Расследование уголовного дела 64-летнего экс-директора ООО «СтройКом» Фаика Гараева завершено. Мужчину обвиняют в мошенничестве и невыплате зарплаты.

По версии следствия, с 2015 по 2018 года Гараев привлекал дольщиков для строительства многоквартирных домов в микрорайоне «Яшьлек», что в Пестречинском районе Татарстана. Вот только возведение домов в положенный срок так и не было завершено. В результате обманутым дольщикам был причинен ущерб свыше 330 миллионов рублей.

Также во время следствия было установлено, что Гараев задолжал своим 13 сотрудникам зарплату за два года - более 2,6 миллиона рублей.

- Свою вину мужчина признал, но лишь частично. Сейчас он находится под домашним арестом. Материалы его уголовного дела уже переданы в суд, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU