2019-11-28T17:50:05+03:00
Экономика

ВТБ подключил процессинговый центр «Сирена-Трэвел»

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Банк ВТБ запустил проект по подключению процессингового центра «Сирена-Трэвел» – одного из крупнейших поставщиков услуг по бронированию авиабилетов.

Процессинговый центр «Сирена-Трэвел» сертифицирован на базе ВТБ в платежных системах Visa, MasterCard и Мир с прямыми подключениями к ним. Компания является лидером в области дистрибуции пассажирских авиационных услуг в России. Это один из самых крупных поставщиков информационных технологий для авиакомпаний, с помощью которых проходит бронирование билетов и обработка платежей.

- Мы предлагаем уникальную услугу для наших партнеров – создание самостоятельного процессингового центра под эгидой ВТБ в международных платежных системах. Ранее у банка уже было несколько крупных аналогичных проектов, которые показали высокие результаты работы. Благодаря сотрудничеству с «Сирена-Трэвел» мы рассчитываем получить дополнительные возможности по реализации эквайринговых технологий и подключению новых клиентов, что соответствует нашей долгосрочной стратегии, - отметил руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ Алексей Киричек.

СПРАВКА

Процессинговый центр - это юридическое лицо или его структурное подразделение, обеспечивающее информационное и технологическое взаимодействие между участниками расчётов с использованием пластиковых карт.

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