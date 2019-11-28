В Казани иномарка на скорости врезалась в отбойник и залетела под КАМАЗ: погиб один человек
Смертельная авария произошла сегодня, 28 ноября, днем на улице Миля в Авиастроительном районе столицы Татарстана. Столкнулись иномарка "Тойота" и КАМАЗ. По предварительным данным, 43-летняя женщина, управляя иномаркой, на большой скорости не справилась с управлением и врезалась в отбойник вдоль дороги. После этого ее автомобиль вынесло на встречку под КАМАЗ. В итоге иномарку от удара просто смяло.
В Казани иномарка на скорости врезалась в отбойник и залетела под КАМАЗ.соцсети
В результате ДТП 60-летняя пассажирка легковушки получила травмы, не совместимые с жизнью и скончалась на месте. Женщину-водителя с травмами различной степени тяжести госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU
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