В Казани иномарка на скорости врезалась в отбойник и залетела под КАМАЗ: погиб один человек

СЕГОДНЯ 17:52 2019-11-28T17:52:45+03:00

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Смертельная авария произошла сегодня, 28 ноября, днем на улице Миля в Авиастроительном районе столицы Татарстана. Столкнулись иномарка "Тойота" и КАМАЗ. По предварительным данным, 43-летняя женщина, управляя иномаркой, на большой скорости не справилась с управлением и врезалась в отбойник вдоль дороги. После этого ее автомобиль вынесло на встречку под КАМАЗ. В итоге иномарку от удара просто смяло.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/746688" frameborder="0"></iframe> В Казани иномарка на скорости врезалась в отбойник и залетела под КАМАЗ.соцсети

В результате ДТП 60-летняя пассажирка легковушки получила травмы, не совместимые с жизнью и скончалась на месте. Женщину-водителя с травмами различной степени тяжести госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU