Зимой 2019/2020 на очистку от снега крыш судов Татарстана хотят потратят 1,3 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 19:32 2019-11-28T19:32:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Зимой 2019-2020 годов очистка крыш судов Татарстана от снега и наледи будет стоить 1,3 миллиона рублей. Деньги выделены из федерального бюджета. Тендер же опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, деньги будут также потрачены на вывоз снега с территорий и его последующую утилизацию. Так подрядчик должен будет обслуживать 54 суда Татарстана в Агрызе, Азнакаево, Аксубаево, Актаныше, Алексеевске, Альметьевске, Апастово, Арске, Атнинске, Бавлах, Балтаси, Бугульме, Буинске, Верхнем Услоне, Елабуге, Заинске, Зеленодольске, Казани, Кукморе, Лаишево, Лениногорске, Мамадыше, Менделеевске, Мензелинске, Муслюмово, Набережных Челнах, Нижнекамске, Новошешминске, Нурлате, Пестрецах, Тетюшах и Чистополе.

Также в этот список вошли суды в Алькеевском, Высокогорском, Дрожжановском, Кайбицком, Камско-Устьинском, Рыбно-Слободском, Сабинском, Сармановском, Спасском, Тукаевском, Тюлячинском, Черемшанском и Ютазинском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU