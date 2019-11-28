На содержание дорог в Аксубаевском районе Татарстана в 2020-2021 годах потратят 165,6 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 15:54 2019-11-28T15:54:05+03:00

В обязанности подрядчика войдет обеспечения круглогодичного безопасного и бесперебойного движения Фото: Тимур ХАНОВ

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Стало известно, что содержание автомобильных дорог регионального значения Татарстана в 2020-2021 обойдется бюджету республики в 165,6 миллионов рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок. Правда, судя по техзаданию, речь идет лишь об Аксубаевском районе республики.

Там исполнитель тендера обязан будет содержать 315,6 километров региональных автодорог с 1 января 2020 по 31 декабря 2021 года.

В обязанности подрядчика войдет обеспечения круглогодичного безопасного и бесперебойного движения: замена поврежденных и изношенных дорожных знаков, выправка ограждений безопасности, замена отдельных элементов барьерного ограждения, устранение повреждений на укрепленных обочинах, планировка обочин и ямочный ремонт асфальта.

Также подрядчик обязан всегда иметь необходимый запас противогололедных реагентов.

ИСТОЧНИК KP.RU