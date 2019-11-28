2019-11-28T15:54:05+03:00
Экономика

На содержание дорог в Аксубаевском районе Татарстана в 2020-2021 годах потратят 165,6 миллиона рублей

Речь идет о 315,6 километрах проезжей части
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
В обязанности подрядчика войдет обеспечения круглогодичного безопасного и бесперебойного движенияВ обязанности подрядчика войдет обеспечения круглогодичного безопасного и бесперебойного движенияФото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

Стало известно, что содержание автомобильных дорог регионального значения Татарстана в 2020-2021 обойдется бюджету республики в 165,6 миллионов рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок. Правда, судя по техзаданию, речь идет лишь об Аксубаевском районе республики.

Там исполнитель тендера обязан будет содержать 315,6 километров региональных автодорог с 1 января 2020 по 31 декабря 2021 года.

В обязанности подрядчика войдет обеспечения круглогодичного безопасного и бесперебойного движения: замена поврежденных и изношенных дорожных знаков, выправка ограждений безопасности, замена отдельных элементов барьерного ограждения, устранение повреждений на укрепленных обочинах, планировка обочин и ямочный ремонт асфальта.

Также подрядчик обязан всегда иметь необходимый запас противогололедных реагентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Экономика Татарстана»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новый год 2020 в Казани: «КышДаКар-фест» обойдется бюджету города в 2,7 миллиона рублей
Лицо посинело: в Казани спасли мужчину, который долго висел вниз головой
В Марий Эл искали двух заблудившихся в лесу школьниц из реабилитационного центра
Содержание искусственных сооружений Казани в 2020 году потребует более 109 миллионов рублей
В Татарстане сигнал автоизвещателя спас от жуткой смерти пятерых человек
В Казани иномарка на скорости врезалась в отбойник и залетела под КАМАЗ: погиб один человек
ВТБ подключил процессинговый центр «Сирена-Трэвел»
На уборку помещений Казанского Кремля в 2020 году могут потратить более 7 миллионов рублей
Казанского водителя, который по пьяни насмерть сбил человека, приговорили к 4 годам колонии
Жители Нижнекамска могут внести свои предложения в разработку транспортной реформы
В Казани под мостом застрял автовоз груженный иномарками
В Набережных Челнах после драки участников ОПГ скончался 19-летний парень
В Ульяновске в ДТП с автобусом пострадали семь человек, один погиб
В Татарстане иномарка вылетела в кювет и перевернулась: водитель пострадала, а ее пассажирка погибла
На коньках можно: в столице Татарстана толщина льда на реке Казанка около Чаши достигла 12 сантиметров
Приехал на велосипеде к салону красоты: жена не пустила его внутрь, мужчина вспылил и теперь приговорен к колонии
29 ноября в центре Казани четыре дома на день отключат от света
В Казани женщина пострадала, когда решила сама потушить горящий дом
В рамках реконструкции дороги к ЖК «Салават Купере» в Казани изымут 11 земельных участков