На содержание дорог в Аксубаевском районе Татарстана в 2020-2021 годах потратят 165,6 миллиона рублей
Стало известно, что содержание автомобильных дорог регионального значения Татарстана в 2020-2021 обойдется бюджету республики в 165,6 миллионов рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок. Правда, судя по техзаданию, речь идет лишь об Аксубаевском районе республики.
Там исполнитель тендера обязан будет содержать 315,6 километров региональных автодорог с 1 января 2020 по 31 декабря 2021 года.
В обязанности подрядчика войдет обеспечения круглогодичного безопасного и бесперебойного движения: замена поврежденных и изношенных дорожных знаков, выправка ограждений безопасности, замена отдельных элементов барьерного ограждения, устранение повреждений на укрепленных обочинах, планировка обочин и ямочный ремонт асфальта.
Также подрядчик обязан всегда иметь необходимый запас противогололедных реагентов.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Экономика Татарстана»