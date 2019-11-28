В Татарстане иномарка вылетела в кювет и перевернулась: водитель пострадала, а ее пассажирка погибла
В этот четверг, 28 ноября, в 7.50 на 29 километре автодороги «Буинск-Тетюши» произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.
Женщина-водитель на автомобиле «Renault Logan» ехала со стороны Буинска. По предварительным данным, она превысила скорость и нарушила правила расположения транспорта на проезжей части. В результате ее машины слетела с дороги в кювет и перевернулась.
В данном ДТП от полученных травм на месте скончалась пассажирка иномарки, а женщину-водителя госпитализировали. Сообщили в МВД Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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