2019-11-28T15:06:20+03:00
Происшествия

В Татарстане иномарка вылетела в кювет и перевернулась: водитель пострадала, а ее пассажирка погибла

По предварительным данным, пострадавшая превысила скорость
Олег ЛУГОВОЙ
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ДТП произошло сегодня утром.ДТП произошло сегодня утром.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В этот четверг, 28 ноября, в 7.50 на 29 километре автодороги «Буинск-Тетюши» произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Женщина-водитель на автомобиле «Renault Logan» ехала со стороны Буинска. По предварительным данным, она превысила скорость и нарушила правила расположения транспорта на проезжей части. В результате ее машины слетела с дороги в кювет и перевернулась.

В данном ДТП от полученных травм на месте скончалась пассажирка иномарки, а женщину-водителя госпитализировали. Сообщили в МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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