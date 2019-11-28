2019-11-28T18:27:48+03:00
Происшествия

В Марий Эл искали двух заблудившихся в лесу школьниц из реабилитационного центра

На поиски девочек поспешили спасатели, волонтеры, администрация Медведевского
Лика ИСАЕВА
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На поиски заблудившихся девочек отправились спасатели и волонтерыНа поиски заблудившихся девочек отправились спасатели и волонтерыФото: Марийская служба аварийно-спасательных и экологических работ
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В среду сотрудники реабилитационного центра "Журавушка" в поселке Таир Звениговского района Марий Эл обнаружили, что две подружки - 15-летняя и 14-летняя девочки, пошли на прогулку в лес и не вернулись.

К поиску сразу приступили спасатели Кокшайской аварийно-спасательной группы Марийской аварийно-спасательной службы. Когда к вечеру выяснилось, что девочек так и не нашли, было принято решение наращивать силы поисковой группы.

К работам присоединились спасатели Центрального аварийно-спасательного отряда и Звениговской аварийно-спасательной группы. Увидев в соцсетях сообщение о помощи, на место сборов волонтеров начали приезжать местные жители.

Благодаря масштабным поискам, в 21.05 девочек все же нашли и вернули в центр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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