2019-11-28T13:02:48+03:00
Звезды

2 декабря в Казани на гала-концерте «Добрая волна-2019» выступят Юлия Савичева, Юлианна Караулова и Елка

Все вырученные средства направят на поддержку 13-летнему сироте Айрату Зайнетдинову
Олег ЛУГОВОЙ
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Финал фестиваля так же пройдет в Казани с 29 по 30 ноября.Финал фестиваля так же пройдет в Казани с 29 по 30 ноября.Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА
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В следующий понедельник, 2 декабря, в казанском концертном зале «Академия» пройдет гала-концерт Всероссийского культурно-благотворительного фестиваля детского творчества «Добрая волна-2019».

Его отборочные туры в этот раз прошли в 11 городах России. Победителей выявляли в номинациях: музыка (вокал, жестовое пение, игра на инструменте), хореография, сценическое искусство (оригинальный жанр, чтение).

В итоге было отобрано 120 юных артистов. Они будут участвовать в финале фестиваля, который так же пройдет в Казани с 29 по 30 ноября. Победителей же объявят 2 декабря на том самом гала-концерте. Вместе с ребятами на сцену выйдут Юлия Савичева, Юлианна Караулова, Елка и М-Band.

Все вырученные деньги с концерта будут направлены на покупку мощного слухового аппарата для компенсации потери слуха для 13-летнего сироты Айрата Зайнетдинова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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