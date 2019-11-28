29 ноября в центре Казани четыре дома на день отключат от света
Это связано с плановым ремонтом и техобслуживанием на сетях
Свет пропадет уже в 8.00.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В эту пятницу, 29 ноября, в центре столицы Татарстана на день отключат электричество. Правда, произойдет это не повсеместно – света не будет лишь в четырех домах.
Так, с 8.00 до 17.00 электричество пропадет по следующим адресам: улица Большая Красная, 36, улица Лобачевского, 15, улица Карла Маркса, 29, улица Татарстан, 16.
Данное отключение связно с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей, сообщает ОАО «Сетевая компания».
ИСТОЧНИК KP.RU