Капитан казанского «Ак Барса» Данис Зарипов в год получает около 130 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 12:30 2019-11-28T12:30:32+03:00

На втором месте по зарплате в команде находится Джасти Азеведо

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Стали известны зарплаты игроков казанского хоккейного клуба «Ак Барс». Цифры обнародовал «Спорт-Экспрecс». Так, капитан команды Данис Зарпов за год получает 130 миллионов рублей.

Чуть меньше – более 100 миллионов, – зарабатывает Джасти Азеведо. На третьем месте по зарплате находится вратарь Эмиль Гарипов - 75 миллионов рублей в год. Те же деньги получает и Владимир Ткачев.

По 65 миллионов рублей в год зарабатывают Патрис Кормье, Артем Лукоянов, Кирилл Петров и Мэтт Фрэттин. 60 миллионов - Андрей Педан, 55 миллионов рублей – Станислав Галиев.

ИСТОЧНИК KP.RU