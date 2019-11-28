Капитан казанского «Ак Барса» Данис Зарипов в год получает около 130 миллионов рублей
Стали известны зарплаты игроков казанского хоккейного клуба «Ак Барс». Цифры обнародовал «Спорт-Экспрecс». Так, капитан команды Данис Зарпов за год получает 130 миллионов рублей.
Чуть меньше – более 100 миллионов, – зарабатывает Джасти Азеведо. На третьем месте по зарплате находится вратарь Эмиль Гарипов - 75 миллионов рублей в год. Те же деньги получает и Владимир Ткачев.
По 65 миллионов рублей в год зарабатывают Патрис Кормье, Артем Лукоянов, Кирилл Петров и Мэтт Фрэттин. 60 миллионов - Андрей Педан, 55 миллионов рублей – Станислав Галиев.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Ак Барс»