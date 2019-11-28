2019-11-28T12:05:43+03:00
Общество

Предприятия-банкроты Татарстана задолжали своим сотрудникам более 212 миллионов рублей

Всего в республике насчитывается 51 такая компания
Алина ГАБДУЛИНА
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Вместе с тем с начала 2019 года предприятия-банкроты погасили более 40 миллионов рублей долгаВместе с тем с начала 2019 года предприятия-банкроты погасили более 40 миллионов рублей долгаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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По последним данным, предприятия-банкроты Татарстана задолжали более 212 миллионов рублей по зарплате. Сейчас в республике имеется 51 такая комания. Об этом сообщает Росреестр региона.

Вместе с тем известно, что за 9 месяцев 2019 года предприятия-банкроты погасили более 40 миллионов рублей долга перед своим сотрудниками по зарплате.

ИСТОЧНИК KP.RU

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