В Чувашии заработала первая районная уличная площадка для сдачи ГТО

СЕГОДНЯ 11:34 2019-11-28T11:34:38+03:00

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В среду, 27 ноября, в селе Комсомольское состоялось открытие первой в Чувашии районной уличной площадки для сдачи нормативов ГТО. Сделано это было в рамках реализации программы «Спорт — норма жизни».

- На травмобезопасном резиновом покрытии установили брусья, тренажеры, турники, теннисный стол, рукоходы, шведскую стенку, баскетбольный щит, скамьи, помосты для выполнения отжиманий, - сообщает Минспорт республики.

До конца 2019 года подобные площадки будут созданы в селе Атрать (Алатырский район), а также в районных центрах Красночетайского, Красноармейского, Чебоксарского, Ибресинского, Порецкого, Яльчикского и Янтиковского районов

Фото: министерство физической культуры и спорта Чувашии

В 2020 году площадки появятся в Вурнарском, Козловском, Марпосадском, Урмарском и Цивильском районах, в 2021 — в Аликовском, Канашском и Моргаушском районах.

На все это из федерального бюджета выделено более 49 миллионов рублей.

Фото: министерство физической культуры и спорта Чувашии

Фото: министерство физической культуры и спорта Чувашии

Фото: министерство физической культуры и спорта Чувашии

ИСТОЧНИК KP.RU