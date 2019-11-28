Ильсур Метшин занял вторую строчку национального рейтинга мэров

СЕГОДНЯ 11:12 2019-11-28T11:12:54+03:00

В десятку лучших градоначальников попал и мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев

Изменить размер текста: A A

Мэр Казани Ильсур Метшин стал вторым в национальном рейтинге градоначальников России. «Золото» он уступил мэру Москву Сергею Собянину. Список за октябрь-ноябрь 2019 года составил центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве страны.

Также в десятку лучших градоначальников попал мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев (9 место). Всего же объектами исследования стали мэры 88 городов России.

ИСТОЧНИК KP.RU