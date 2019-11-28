Со 2 декабря казанцев начнут консультировать по вопросам качества и безопасности новогодних подарков

СЕГОДНЯ 10:26 2019-11-28T10:26:28+03:00

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В понедельник, 2 декабря в Казани начнет работу горячая линия по вопросам качества детских товаров и новогодних подарков. Отвечать горожанам будут специалисты Роспотребнадзора Татарстана.

Звонки будут приниматься вплоть до 21 декабря по телефону 8-800-555-49-43 круглосуточно и по телефону (843) 221-90-16 ежедневно кроме выходных и праздничных дней с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00), 273-15-83 – с понедельника по четверг с 10.00 по 17.00 и в пятницу – с 10.00 по 15.45 (перерыв с 12.00 до 12.45).

ИСТОЧНИК KP.RU