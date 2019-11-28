2019-11-28T09:06:03+03:00
Происшествия

В Казани в аварии на площади Тысячелетия пострадала 17-летняя девушка

На место аварии вызывали "скорую"
Лика ИСАЕВА
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На место аварии вызывали "скорую"На место аварии вызывали "скорую"
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Авария с участием двух иномарок произошла 27 ноября в 11.45 на площади Тысячелетия в столице Татарстана. По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля "Шевроле Кобальт" грубо нарушил правила дорожного движения - он не соблюдал безопасную дистанцию и напротив дома № 2 врезался сзади в "Фольксваген Тигуан". Этой иномаркой управляла 46-летняя женщина.

- В результате столкновения 17-летняя пассажирка автомобиля "Шевроле" получила травму головы, - сообщили в Госавтоинспекции Казани. - На место аварии вызывали "скорую".

За прошедшие сутки в столице Татарстана зарегистрировано 203 ДТП, из них пять происшествий с пострадавшими. Произошло три наезда на пешеходов, столкновение транспортных средств и падение пассажира. В результате пять участников ДТП – три пешехода (в том числе ребенок) и два пассажира (в том числе ребенок) – получили травмы различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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