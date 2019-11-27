В Казани будут судить 6 членов ОПГ «Суконная слобода», которые по ошибке жестоко избили прохожих

СЕГОДНЯ 19:26 2019-11-27T19:26:27+03:00

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В скором времени на скамье подсудимых в Казани окажутся 6 членов преступной группировки «Суконная слобода» в возрасте от 19 до 27 лет. Их в зависимости от роли каждого обвиняют в покушении на убийство и незаконном хранении боеприпасов.

Как следует из материалов уголовного дела, ночью 7 ноября прошлого года в столице Татарстана все его фигуранты, а также еще один участник их ОПГ и несколько пока неустановленных лиц, подкараулили около павильона «Хуш Кебаб», что на улице Ломжинская, троих молодых людей.

Их жестоко избили бейсбольными битами, палками и металлической арматурой. Парни чудом выжили. По версии следствия, на них напали по ошибки – ранее у одного из членов ОПГ был конфликт с незнакомым ему мужчиной, решили отомстить, но среди избитых обидчика не оказалось.

Кроме того, 6 декабря в ходе обыска в квартире одного из обвиняемых были найдены и изъяты 2 патрона к нарезному огнестрельному оружию.

- Из всех фигурантов только двое частично признали свою вину. Пятеро помещены под стражу, один под домашний арест. Расследование завершено, дело в ближайшем будущем будет направлено в суд для рассмотрения, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Кроме того, потерпевшие предъявили к обвиняемым иски о компенсации морального вреда на общую сумму 4,2 миллиона рублей. Поэтому на автомобиль одного из членов ОПГ был наложен арест.

ИСТОЧНИК KP.RU