Татарстанцы жалуются на бездомных собак, которые бросаются на людей у ж/д станции "Высокая гора"

СЕГОДНЯ 19:03 2019-11-27T19:03:02+03:00

Ситуацию усложняет тот факт, что территория еще и плохо освещается

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Житель Высокой Горы Марат Х. пожаловался на бездомных собак, которые «встречают» по утрам людей, идущих на железнодорожную станцию. По его словам, животные набрасываются на прохожих. Об этом мужчина сообщил в «Народный контроль».

Ситуацию усложняет еще то, что дорога до ж/д станции «Высокая гора» плохо освещается. Так, люди остаются совершенно беззащитными перед уличными животными.

Свое заявление Марат направил Исполкому района. Мужчине пока никто не ответил.

ИСТОЧНИК KP.RU