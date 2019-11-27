Благоустройство дворов Чувашии потребует 1,5 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 17:45 2019-11-27T17:45:29+03:00

Отремонтируют также тротуары, которые соединяют дворы со школами, детсадами, клубами и фельдшерско-акушерскими пунктами

Деньги будут выделены из бюджета республики

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Власти Чувашии собираются благоустроить 1,2 тысячи дворов республики. Работы коснутся 119 муниципалитетов региона и потребуют 1,5 миллиарда рублей республиканского бюджета.

Соответствующий указ о дополнительных мерах по повышению комфортности среды проживания подписал глава Чувашии Михаил Игнатьев.

Известно, что благоустройство будет включать в себя асфальтирование дворовых проездов и тротуаров, обустройство зон отдыха, экопарковок, освещения, детских и спортивных площадок, а также разбивку цветников и установку систем видеонаблюдения.

Отремонтируют также тротуары, которые соединяют дворы со школами, детскими садами, клубами и фельдшерско-акушерскими пунктами.

ИСТОЧНИК KP.RU