Среднестатистический житель Татарстана имеет банковский вклад в размере 156 тысяч рублей
По объему депозитов на душу населения республика находится на 20 месте рейтинга страны
При этом доля валютных вкладов татарстанцев сейчас составляет 15,6%Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Стало известно, что средний объем банковского вклада жителей Татарстана сейчас составляет 156 тысяч рублей. За три последних года эта цифра увеличилась на 18,3%. Такие данные сообщает РИА Рейтинг.
При этом доля валютных вкладов татарстанцев на 1 октября текущего года составляет 15,6%.
Лидером рейтинга стала Москва. Так, у каждого жителя столицы в среднем в банке лежат 822 тысячи рублей. А вот у жителей Чечни и Ингушетии банковский вклад составляет 8,5 тысяч и 9,1 тысяч рублей соответственно.
ИСТОЧНИК KP.RU