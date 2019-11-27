Среднестатистический житель Татарстана имеет банковский вклад в размере 156 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:12 2019-11-27T17:12:54+03:00

При этом доля валютных вкладов татарстанцев сейчас составляет 15,6% Фото: Михаил ФРОЛОВ

По объему депозитов на душу населения республика находится на 20 месте рейтинга страны

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Стало известно, что средний объем банковского вклада жителей Татарстана сейчас составляет 156 тысяч рублей. За три последних года эта цифра увеличилась на 18,3%. Такие данные сообщает РИА Рейтинг.

При этом доля валютных вкладов татарстанцев на 1 октября текущего года составляет 15,6%.

Лидером рейтинга стала Москва. Так, у каждого жителя столицы в среднем в банке лежат 822 тысячи рублей. А вот у жителей Чечни и Ингушетии банковский вклад составляет 8,5 тысяч и 9,1 тысяч рублей соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU