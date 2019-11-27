В Татарстане выделят больше квартир для детей-сирот
Их всех собираются обеспечить жильем в течение трех лет
На одного человека не менее 24 квадратных метров.Фото: Анастасия ОСИПОВА
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В эту среду депутаты Госсовета Татарстана в первом и третьем чтении приняли изменения в местное законодательство, которое касается детей-сирот.
Суть изменений в том, чтобы упорядочить нормы по предоставлению им жилья по соцнайму во всех городах и районах республики – не менее 24 квадратных метров на человека. Сейчас в очереди числится более 1 300 человек
При этом премьер-министр Татарстана Алексей Песошин отметил, в планах выделять больше квартир для детей-сирот. Это должно позволить в течение трех лет полностью ликвидировать существующую очередь.
ИСТОЧНИК KP.RU