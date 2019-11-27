На 2020 год бюджету Татарстана не хватает 3,1 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 14:52 2019-11-27T14:52:49+03:00

Ожидается, что в последующие года его доходы будут увеличиваться, а дефицит уменьшаться. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В эту среду, 27 ноября, на очередном заседании Госсовета Татарстана депутаты утвердили бюджет республики на 2020 год.

Так, его доходы составят 270, 07 миллиарда рублей, а расходы – 273,2 миллиарда. В итоге дефицит составит 3,1 миллиарда рублей. При этом общие объемы федеральных средств в бюджете Татарстана на указанный период составят 36,6 миллиарда рублей

К слову, ожидается, что в последующие года его доходы будут увеличиваться, а дефицит уменьшаться. В 2021-ом он составит 2,8 миллиарда рублей, в 2022-ом – 2,6 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU