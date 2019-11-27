В Казани полицейские нашли офисного вора по оставленному им на месте преступления телефону
Вор наведывался в один из казанских офисов дважды. В первый раз о краже оттуда компьютерной техники заявление поступило 17 ноября. Следующее – 20 ноября. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сумма ущерба составила 225 тысяч рублей.
Правоохранители установили, что к совершению данных преступлений причастен один и тот же человек. Совершал кражи он ночью. Проникал внутрь отжимая раму окна офиса. После очередного такого набега злоумышленник совершил роковую ошибку – забыл на месте преступления свой сотовый телефон.
Его быстро вычислили и задержали. 43-летний казанец признал свою вину, у него дома была найдена и изъята часть похищенной компьютерной техники. Было установлено, что краденное мужчина продавал через объявления на сайте одного из интернет-магазинов.
- Мужчину отправили под стражу. Расследование продолжается. Устанавливается его причастность к другим подобным преступлениям, совершенным на территории города, - сообщили в УМВД Казани.
ИСТОЧНИК KP.RU