2019-11-27T13:43:48+03:00
Экономика

Татарстан начнет расплачиваться за проведение Универсиады-2013 лишь в 2025 году

Это на два года позже намеченного ранее
Алина ГАБДУЛИНА
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Общий госдолг Татарстана по бюджетным кредитам, привлеченным из федеральной казны, составляет порядка 84,9 миллиарда рублейОбщий госдолг Татарстана по бюджетным кредитам, привлеченным из федеральной казны, составляет порядка 84,9 миллиарда рублейФото: Михаил ФРОЛОВ
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Стало известно, что Татарстан начнет расплачиваться за кредиты, которые были взяты на проведение Универсиады-2013, на два года позже, чем обещал ранее. Так, если основное погашение долга должно было начаться в 2023 году, то сейчас оно перенесено на 2025.

Об этом на пятом заседании Госсовета республики VI созыва сообщил министр финансов региона Радик Гайзатуллин. Он отметил, что соответствующий федеральный указ уже принят Госдумой и направлен в Совет Федерации.

Известно, что сейчас общий госдолг Татарстана по бюджетным кредитам, привлеченным из федеральной казны, составляет порядка 84,9 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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