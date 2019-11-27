В Набережных Челнах освободившись из колонии мужчина пришел убивать знакомого

СЕГОДНЯ 14:17 2019-11-27T14:17:37+03:00

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Нападение на 43-летнего жителя Набережных Челнов произошло 26 ноября в 2.00. В полицию позвонила женщина, которая рассказала, что на ее сына напал его знакомый. К приезду росгвардейцев злоумышленник скрылся, а раненный в грудь и живот мужчина категорически отказался разговаривать с правоохранителями.

По словам же матери раненного, к ним пришел знакомый сына, 45-летний ранее судимый мужчина. Он недавно освободился из мест лишения свободы и пришел выяснять отношения, прихватив с собой нож. Ранив оппонента, злоумышленник скрылся.

- Мужчина был обнаружен в соседнем дворе, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Татарстана. - Действуя совместно с сотрудниками полиции, росгвардейцы задержали подозреваемого. У задержанного изъяли нож. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

ИСТОЧНИК KP.RU