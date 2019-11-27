Жители Казани стали реже ходить в торговые центры

СЕГОДНЯ 13:57 2019-11-27T13:57:12+03:00

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В 2019 году трафик в торговых центрах Казани сократился на 1,9%. Сокращение этого показателя наблюдается уже второй год. Вместе с тем, с августа 2018 года в городе на 33% вырос рынок онлайн-покупок. Такие цифры приводит РБК со ссылкой на исследования Watcom.

Известно, что эксперты учитывали количество покупателей на тысячу квадратных метров в торговых центрах. Общая площадь 50 казанских ТЦ составляет более 1 миллиона «квадратов»

ИСТОЧНИК KP.RU