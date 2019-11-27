К концу 2019 года в Йошкар-Оле появится первая в городе площадка для картинга

СЕГОДНЯ 12:53 2019-11-27T12:53:18+03:00

Она расположится на участке у Воскресного парка

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Стало известно, что к концу 2019 года у Воскресного парка в Йошкар-Оле появится первая в городе площадка для картинга (гонки на простейших автомобилях без кузова – Ред.). Сейчас там приводят в порядок асфальт и устанавливают ограждения. Об этом сообщает мэрия города.

У площадки зимой может появиться новогодняя елка и каток.

ИСТОЧНИК KP.RU