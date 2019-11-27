2019-11-27T10:22:26+03:00
Общество

28 ноября в двух районах Казани временно отключат электричество

Причина этого – плановый ремонт ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Света не будет в Вахитовском и Приволжском районах городаСвета не будет в Вахитовском и Приволжском районах города
Изменить размер текста:

В четверг, 28 ноября, в Вахитовском и Приволжском районах Казани временно отключат электричество. Все из-за планового ремонта линий электропередач и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также технического обслуживания оборудования распределительных сетей.

Так, с 8.00 до 17.00 света не будет в доме №12 на улице Галактионова и в доме №25 на улице Касаткина. А с 8.00 до 18.00 – в домах частного сектора Приволжского районах, расположенных на улицах 2-я Землемерная и Землемерная.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Казани стали реже ходить в торговые центры
Татарстан начнет расплачиваться за проведение Универсиады-2013 лишь в 2025 году
«Теща» просто попросила воды, а он ее забил насмерть: жителя Чувашии за расправу над больной пенсионеркой приговорили к 7,5 годам колонии
К концу 2019 года в Йошкар-Оле появится первая в городе площадка для картинга
Новый год 2020 в Казани: в парке «Сосновая роща» начали устанавливать огромную ель
Президент Татарстана Рустам Минниханов: надо активнее работать над увеличением товарооборота
В Казани ограничение движение на улице Большая Красная продлили до 15 августа 2020 года
Татарский кукольный театр "Экият" выступил на фестивале в Ашхабаде
60 детских садов Чебоксар получат наборы для робототехники за 28 миллиона рублей
ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,4%
В Татарстане иномарка насмерть сбила пешехода