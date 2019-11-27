28 ноября в двух районах Казани временно отключат электричество
Причина этого – плановый ремонт ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций
Света не будет в Вахитовском и Приволжском районах города
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В четверг, 28 ноября, в Вахитовском и Приволжском районах Казани временно отключат электричество. Все из-за планового ремонта линий электропередач и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также технического обслуживания оборудования распределительных сетей.
Так, с 8.00 до 17.00 света не будет в доме №12 на улице Галактионова и в доме №25 на улице Касаткина. А с 8.00 до 18.00 – в домах частного сектора Приволжского районах, расположенных на улицах 2-я Землемерная и Землемерная.
ИСТОЧНИК KP.RU