2019-11-27T09:54:01+03:00
Происшествия

В Татарстане на трассе Казань-Ульяновск под колесами фуры погибла пенсионерка

Женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода
Лика ИСАЕВА
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На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции ТатарстанаНа месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции Татарстана
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Смертельный наезд на пешехода произошел 26 ноября в 17.50 на 130 километре автодороги "Ульяновск-Казань". По предварительным данным, 51-летний водитель грузовика МАН, житель Ульяновска, не выбрал безопасную скорость и сбил пенсионерку.

70-летняя женщина переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода. Травмы, полученные пострадавшей, оказались смертельными. Она скончалась на месте дорожно-транспортного происшествия, сообщили в Госавтоинспекции Татарстана. На места аварии работали сотрудники ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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