2019-11-27T09:34:38+03:00
Происшествия

В Казани разыскивают водителей, скрывшихся с ДТП, где пострадали люди

Пострадавшие госпитализированы
Лика ИСАЕВА
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Пострадавшие госпитализированыПострадавшие госпитализированы
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Госавтоинспекция столицы Татарстана разыскивает водителей автомобилей, которые грубо нарушили правила дорожного движения - совершили ДТП и скрылись, оставив без помощи раненных пострадавших.

Первый случай произшел 25 ноября в 18.00 во дворе дома №11 по улице Меридианная в Ново-Савиновском районе Казани. Там легковушка скрылась после того, как сбила 33-летнюю женщину. В результате наезда пострадавшая получила закрытый перелом стопы и госпитализирована.

Второй случай произошел 26 ноября в 9.00 напротив дома № 11/5 по улице Минская в Советском районе Казани. В автобусе №30 произошло падение 79-летней пассажирки . Вместо того, чтобы оказать помощь женщине, водитель с места происшествия скрылся. Пенсионерку госпитализировали с переломом руки.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данных происшествий откликнуться по телефонам:5-333-819, 5-333-848. Водителям грозит лишение водительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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