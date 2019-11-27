В Казани опубликовано видео из салона автобуса во время аварии с такси

СЕГОДНЯ 08:39 2019-11-27T08:39:28+03:00

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В соцсетях появилось видео аварии, которая произошла на днях в Московском районе столицы Татарстана. Водитель такси подрезал автобус 46 маршрута. Все произошло на проспекте Ямашева, на участке между улицей Короленко и улицей Бондаренко. Видеорегистратор запечатлел, как легковушка такси выехала на автобусную полосу перед автобусом.

Столкновения избежать не удалось.

- Мы решили опубликовать видео, чтобы наглядно было видно, что происходит в салоне автобуса и в кабине водителя, - сообщает председатель Ассоциации АТП Татарстана Сергей Темляков. - На кадрах видно, у водителя автобуса лишь несколько секунд для принятия решения. Он принимается единственный верный вариант. Если бы водитель автобуса резко затормозил, могли пострадать пассажиры. В салоне автобуса люди, которые возвращаются домой после рабочего дня. Автобус получил повреждения, поэтому был вынужден сойти с линии.

Представитель Ассоциации АТП республики обращается к автолюбителям: уважаемые автомобилисты будьте внимательны, не нарушаете правила дорожного движения. Автобусная полоса предназначена для общественного транспорта.

В Казани таксист подрезал автобус, что творилось в салоне.

ИСТОЧНИК KP.RU