В Казани у маленького пациента хирурги удалили редкую доброкачественную опухоль

СЕГОДНЯ 08:20 2019-11-27T08:20:20+03:00

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Во время осмотра маленького пациента ДРКБ выяснилось, что жалобы на боли в животе у него появились после того, как образовалась редкая опухоль. УЗИ-диагностика показала, что у ребенка есть новообразование, а КТ-исследование выявило редкую патологию – лимфангиома в сочетании с липомой забрюшинного пространства. Это две доброкачественные опухоли.

- Данный случай интересен тем, что в нашей практике сочетание двух таких опухолей ранее не наблюдалось, - рассказал заведующий отделением первой хирургии ДРКБ Ринат Яфясов.. - был прооперирован специалистами отделения Сергеем Шалимовым и Артуром Магсумовым в плановом порядке. Радикально были удалены оба новообразования. После проведённого оперативного вмешательства пациент чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке.

ИСТОЧНИК KP.RU