Минтранс Чувашии готов передать трассу Чебоксары-Сурское в федеральную собственность

СЕГОДНЯ 18:01 2019-11-26T18:01:43+03:00

Ведомство уже готовит все необходимые для передачи документы Фото: Иван ВИСЛОВ

Автомагистраль, ведущая в Мородвию, сейчас является дорогой регионального значения

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Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашии готовит документы, для передачи трассы Чебоксары-Сурское в федеральную собственность. Автомагистраль, ведущая в Мородвию, сейчас является дорогой регионального значения.

Протяженность трассы составляет почти 200 километров.

–Прошу подойти внимательно к подготовке документации. Если некачественно подготовить документы, то комиссия может отклонить, – сообщает пресс-служба администрации главы региона.

ИСТОЧНИК KP.RU