Минтранс Чувашии готов передать трассу Чебоксары-Сурское в федеральную собственность
Автомагистраль, ведущая в Мородвию, сейчас является дорогой регионального значения
Ведомство уже готовит все необходимые для передачи документыФото: Иван ВИСЛОВ
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Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашии готовит документы, для передачи трассы Чебоксары-Сурское в федеральную собственность. Автомагистраль, ведущая в Мородвию, сейчас является дорогой регионального значения.
Протяженность трассы составляет почти 200 километров.
–Прошу подойти внимательно к подготовке документации. Если некачественно подготовить документы, то комиссия может отклонить, – сообщает пресс-служба администрации главы региона.
ИСТОЧНИК KP.RU