2019-11-26T17:27:56+03:00
Общество

К 2024 году количество жителей Чебоксар увеличится до 519 тысяч человек

По итогам 2019 года в столице Чувашии проживает 507,6 тысяч человек
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Стало известно, что к концу 2024 года в Чебоксарах будет проживать 519 тысяч человек. И это при том, что по итогам этого года в городе проживают порядка 507,6 тысяч человек. Такие цифры называет Чувашистат.

При этом в 2020 году численность жителей столицы Чувашии достигнет 510,2 тысяч человек.

Отметим, что на начало 2019 года в Чебоксарах проживало 495,3 тысяч жителей, в городском округе — 505,8 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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