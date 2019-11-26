К 2024 году количество жителей Чебоксар увеличится до 519 тысяч человек
По итогам 2019 года в столице Чувашии проживает 507,6 тысяч человек
Фото: pixabay.com
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Стало известно, что к концу 2024 года в Чебоксарах будет проживать 519 тысяч человек. И это при том, что по итогам этого года в городе проживают порядка 507,6 тысяч человек. Такие цифры называет Чувашистат.
При этом в 2020 году численность жителей столицы Чувашии достигнет 510,2 тысяч человек.
Отметим, что на начало 2019 года в Чебоксарах проживало 495,3 тысяч жителей, в городском округе — 505,8 тысяч.
ИСТОЧНИК KP.RU