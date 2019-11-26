Искали покупателей через мессенджер: в Казани у двух парней с девушкой нашли почти полкило наркотиков

СЕГОДНЯ 16:05 2019-11-26T16:05:19+03:00

Их задержали и парочке теперь грозит срок от 15 до 20 лет [видео]

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В Казани прямо во время закладки наркотиков полицейские задержали двух 21-летних парней и 18-летнюю девушку.

Во время личного досмотра у одного из молодых людей в кармане брюк нашли и изъяли пять свертков с синтетическими наркотиками, а в сумке – более крупную партию. Все найденное потянуло почти на полкилограмма - 476 граммов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/746188" frameborder="0"></iframe> В Казани у двух парней с девушкой нашли почти полкило наркотиков.МВД по РТ

Полицейские установили, что один из задержанных покупал крупную партию наркотиков, а остальные двое помогали ему их расфасовывать на более мелкие дозы. При этом для поиска покупателей данной «синтетики» молодые люди создали группу в одном из мессенджеров.

- В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Им грозит лишения свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет. Подозреваемые отправлены под стражу, - сообщили в МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU