Минспорта Чувашии потратит 8,5 миллионов на локализаторы взрыва и детекторы паров взрывчатых веществ

СЕГОДНЯ 16:47 2019-11-26T16:47:34+03:00

Товар он должен будет поставить до 26 декабря

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Министерство спорта Чувашии собирается купить 74 локализаторов взрыва и 6 детекторов паров взрывчатых веществ. На эти цели ведомством будет потрачено более 8,5 миллионов рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Исполнитель будет выявлен посредством аукциона 5 декабря. Товар он должен будет поставить до 26 декабря текущего года.

Согласно техзаданию, локализаторы предназначены для экстренной эвакуации взрывоопасного предмета. Они должны будут подавлять фугасное, осколочное, термическое, термобарическое и разрушительные последствия взрыва.

Детекторы же служат для обнаружения в следовых количествах взрывчатых веществ на основе ТНТ, нитроглицерина, гексогена, октогена, тетрила и нитроцеллюлозных порохов.

ИСТОЧНИК KP.RU