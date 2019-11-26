2019-11-26T16:47:34+03:00
Общество

Минспорта Чувашии потратит 8,5 миллионов на локализаторы взрыва и детекторы паров взрывчатых веществ

Товар он должен будет поставить до 26 декабря
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Исполнитель будет выявлен посредством аукциона 5 декабряИсполнитель будет выявлен посредством аукциона 5 декабряФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Министерство спорта Чувашии собирается купить 74 локализаторов взрыва и 6 детекторов паров взрывчатых веществ. На эти цели ведомством будет потрачено более 8,5 миллионов рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Исполнитель будет выявлен посредством аукциона 5 декабря. Товар он должен будет поставить до 26 декабря текущего года.

Согласно техзаданию, локализаторы предназначены для экстренной эвакуации взрывоопасного предмета. Они должны будут подавлять фугасное, осколочное, термическое, термобарическое и разрушительные последствия взрыва.

Детекторы же служат для обнаружения в следовых количествах взрывчатых веществ на основе ТНТ, нитроглицерина, гексогена, октогена, тетрила и нитроцеллюлозных порохов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
К 2024 году количество жителей Чебоксар увеличится до 519 тысяч человек
В Чебоксарах легковушка на "зебре" сбила женщину
Два татарстанца стали робинзонами, приехав на рыбалку
Искали покупателей через мессенджер: в Казани у двух парней с девушкой нашли почти полкило наркотиков
Казань стала лучшим городом России по качеству жизни
В Йошкар-Оле в ДТП с грузовиком пострадали два человека, среди них 6-летний ребенок
Обманул дольщиков на 153,5 миллиона рублей: в Йошкар-Оле экс-директора «Гала-М» приговорили к колонии поселения
Большинство против: в Казани подвели итоги голосования по вопросу установки в парке Урицкого 36-метрого колеса обозрения
В Чувашии будут судить казанцев, которые пытались взорвать банкомат с помощью газа
В мечетях и торговых центрах Казани установят терминалы-садакоматы для благотворительных взносов
С 27 ноября в Казани между улицами Меридианная и Мусина вводится одностороннее движение