В Йошкар-Оле в ДТП с грузовиком пострадали два человека, среди них 6-летний ребенок

СЕГОДНЯ 15:14 2019-11-26T15:14:51+03:00

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Авария с участием двух автомобилей - иномарки Renault Fluence и отечественного грузовика ГАЗ, произошла 25 ноября в 20.00 возле дома №1 по улице Аленкино в столице Марий Эл. По предварительным данным, 23-летний водитель иномарки на перекрестке неравнозначных дорог при повороте налево не уступил дорогу грузовику ГАЗ, который двигался по встречке прямо. Автомобили столкнулись.

- В дорожно-транспортном происшествии пострадали шестилетний пассажир и 29-летний водитель грузовика и 22-летний пассажир иномарки, - сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл.

Фото: ГИБДД Марий Эл

ИСТОЧНИК KP.RU