2019-11-26T15:14:51+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле в ДТП с грузовиком пострадали два человека, среди них 6-летний ребенок

По предварительным данным, в аварии виноват водитель легковушки [фото]
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Фото: ГИБДД Марий ЭлФото: ГИБДД Марий Эл
Изменить размер текста:

Авария с участием двух автомобилей - иномарки Renault Fluence и отечественного грузовика ГАЗ, произошла 25 ноября в 20.00 возле дома №1 по улице Аленкино в столице Марий Эл. По предварительным данным, 23-летний водитель иномарки на перекрестке неравнозначных дорог при повороте налево не уступил дорогу грузовику ГАЗ, который двигался по встречке прямо. Автомобили столкнулись.

- В дорожно-транспортном происшествии пострадали шестилетний пассажир и 29-летний водитель грузовика и 22-летний пассажир иномарки, - сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл.

Фото: ГИБДД Марий Эл

Фото: ГИБДД Марий Эл

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Марий Эл»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
К 2024 году количество жителей Чебоксар увеличится до 519 тысяч человек
В Чебоксарах легковушка на "зебре" сбила женщину
Минспорта Чувашии потратит 8,5 миллионов на локализаторы взрыва и детекторы паров взрывчатых веществ
Два татарстанца стали робинзонами, приехав на рыбалку
Искали покупателей через мессенджер: в Казани у двух парней с девушкой нашли почти полкило наркотиков
Казань стала лучшим городом России по качеству жизни
Обманул дольщиков на 153,5 миллиона рублей: в Йошкар-Оле экс-директора «Гала-М» приговорили к колонии поселения
Большинство против: в Казани подвели итоги голосования по вопросу установки в парке Урицкого 36-метрого колеса обозрения
В Чувашии будут судить казанцев, которые пытались взорвать банкомат с помощью газа
В мечетях и торговых центрах Казани установят терминалы-садакоматы для благотворительных взносов
С 27 ноября в Казани между улицами Меридианная и Мусина вводится одностороннее движение