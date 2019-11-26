В Йошкар-Оле в ДТП с грузовиком пострадали два человека, среди них 6-летний ребенок
Авария с участием двух автомобилей - иномарки Renault Fluence и отечественного грузовика ГАЗ, произошла 25 ноября в 20.00 возле дома №1 по улице Аленкино в столице Марий Эл. По предварительным данным, 23-летний водитель иномарки на перекрестке неравнозначных дорог при повороте налево не уступил дорогу грузовику ГАЗ, который двигался по встречке прямо. Автомобили столкнулись.
- В дорожно-транспортном происшествии пострадали шестилетний пассажир и 29-летний водитель грузовика и 22-летний пассажир иномарки, - сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл.
Фото: ГИБДД Марий Эл
ИСТОЧНИК KP.RU
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