В исправительных колониях Чувашии могут появиться центры реабилитации алкоголиков и наркоманов

СЕГОДНЯ 18:29 2019-11-26T18:29:03+03:00

С 2018 года центр реабилитации алкоголиков и наркоманов функционирует на базе колонии №7

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В понедельник, 25 ноября, в Чебоксарах состоялось очередное заседание Антинаркотической комиссии. На нем с идей создания в исправительных колониях Чувашии центров реабилитации алкоголиков и наркоманов выступил глава республики Михаил Игнатьев.

Дело в том, что с 2018 года подобный центр функционирует на базе колонии №7. Там с осужденными женщинами, имеющими проблемы с алкоголем и наркотиками, проводят воспитательные, социальные и психокоррекционные работы. Такие курсы прошли уже 28 человек, а сейчас их проходят еще 10.

Такой положительный опыт и подвел Игнатьева к идее создания еще нескольких центров реабилитации на базе других исправительных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU