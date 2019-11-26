2019-11-26T14:56:44+03:00
Происшествия

Обманул дольщиков на 153,5 миллиона рублей: в Йошкар-Оле экс-директора «Гала-М» приговорили к колонии поселения

Также было доказано, что он еще и не платил зарплату
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: СУ СКР Марий ЭлФото: СУ СКР Марий Эл
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61-летнего экс-директора ООО «Гала-М», в том числе бывшего депутата, признали виновным в обмане дольщиков и невыплате зарплаты.

Как было доказано в суде, еще 1 сентября 2014 года его стройфирма заключила договора генподряда на возведение многоквартирных домов в Йошкар-Ола. В июле следующего года директор фирмы зная, что строительство одного из объектов так и не будет завершено, все равно заключил с физ- и юрлицами договора долевого участия. Получил от них деньги и потратил как вздумается, но только не на строительство обещанных квартир.

В итоге список обманутых дольщиков пополнился еще 87 потерпевшими, перед которыми, в частности ООО «Гала-М», не выполнила обязательства на сумму свыше 153,5 миллионов рублей.

Мало того, являясь директором еще одной фирмы, осужденный не платил зарплату одному из своих сотрудников. С декабря 2016 по май 2017 года набежал долг в 44 тысячи рублей.

- В итоге приговором суда с учетом позиции государственного обвинителя мужчине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, - сообщили в следственном комитете Марий Эл. – Данный приговор в законную силу пока не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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