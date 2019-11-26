В мечетях и торговых центрах Казани установят терминалы-садакоматы для благотворительных взносов
Духовное управление мусульман Татарстана и ООО «ПэйЗакят» подписали соглашение о размещении в мечетях и торговых центрах Казани так называемых садакаматов. По сути это электронные терминалы для онлайн-платежей закята и садаки.
Правда при оказания такого вида помощи неимущим мусульманам через садакамат пользователю придется еще и заплатить комиссию по обслуживанию терминала.
- Операции соответствуют нормам Шариата, - заверяют в Духовном управлении мусульман Татарстана.
Сообщается, что цель данного проекта – повысить прозрачность и подотчетность всего процесса благотворительности, в том числе и в результате отказа от использования наличных средств. Ожидается, что первые такие терминалы установят в Галиевской мечети и мечети «Голубая».
ИСТОЧНИК KP.RU