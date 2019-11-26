2019-11-26T13:13:26+03:00
Общество

В мечетях и торговых центрах Казани установят терминалы-садакоматы для благотворительных взносов

Помочь неимущим мусульманам в виде закята и садаки можно будет оказать с помощь онлайн-платежей
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: PayZakatФото: PayZakat
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Духовное управление мусульман Татарстана и ООО «ПэйЗакят» подписали соглашение о размещении в мечетях и торговых центрах Казани так называемых садакаматов. По сути это электронные терминалы для онлайн-платежей закята и садаки.

Правда при оказания такого вида помощи неимущим мусульманам через садакамат пользователю придется еще и заплатить комиссию по обслуживанию терминала.

- Операции соответствуют нормам Шариата, - заверяют в Духовном управлении мусульман Татарстана.

Сообщается, что цель данного проекта – повысить прозрачность и подотчетность всего процесса благотворительности, в том числе и в результате отказа от использования наличных средств. Ожидается, что первые такие терминалы установят в Галиевской мечети и мечети «Голубая».

ИСТОЧНИК KP.RU

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