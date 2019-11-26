В Чувашии будут судить казанцев, которые пытались взорвать банкомат с помощью газа
Уголовное дело в отношении двух жителей Казани передано в суд. 26-летнего мужчину и его 28-летнего приятеля, обвиняют в покушение на кражу из банкомата. Они пытались его взорвать.
На дело они пошли в ночь на 11 июля в селе Абашево Чебоксарского района. Сначала, они с помощью лома взломали дверь магазина, этим же ломом повредили камеру видеонаблюдения. В результате им удалось вынести оттуда продукты и выпивку на общую сумму около 48 тысяч рублей.
После чего они увидели в холле одиноко стоящий банкомат. Злоумышленники тут же переключили свое внимание. Решив добраться до находящихся внутри денег, мужчины закачали в банкомат газ пропан из баллона и попытались его взорвать. Но попытка не удалась. Кстати, на тот момент в аппарате находилась крупная сумма - чуть более 844 тысяч рублей. В итоге сработала сигнализация, мужчины сбежали с места преступления. Задержали их в Казани сотрудники СОБР, часть похищенного изъяли.
- На время следствия обоих взяли под стражу. Свою вину они признали в полном объеме, - сообщили в прокуратуре Чувашии.
В Чувашии будут судить казанцев, которые пытались взорвать банкомат с помощью газа.
ИСТОЧНИК KP.RU
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