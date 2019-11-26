2019-11-26T13:59:02+03:00
Происшествия

В Чувашии будут судить казанцев, которые пытались взорвать банкомат с помощью газа

В итоге им пришлось довольствоваться украденными из магазина продуктами и выпивкой [видео]
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

Уголовное дело в отношении двух жителей Казани передано в суд. 26-летнего мужчину и его 28-летнего приятеля, обвиняют в покушение на кражу из банкомата. Они пытались его взорвать.

На дело они пошли в ночь на 11 июля в селе Абашево Чебоксарского района. Сначала, они с помощью лома взломали дверь магазина, этим же ломом повредили камеру видеонаблюдения. В результате им удалось вынести оттуда продукты и выпивку на общую сумму около 48 тысяч рублей.

После чего они увидели в холле одиноко стоящий банкомат. Злоумышленники тут же переключили свое внимание. Решив добраться до находящихся внутри денег, мужчины закачали в банкомат газ пропан из баллона и попытались его взорвать. Но попытка не удалась. Кстати, на тот момент в аппарате находилась крупная сумма - чуть более 844 тысяч рублей. В итоге сработала сигнализация, мужчины сбежали с места преступления. Задержали их в Казани сотрудники СОБР, часть похищенного изъяли.

- На время следствия обоих взяли под стражу. Свою вину они признали в полном объеме, - сообщили в прокуратуре Чувашии.

В Чувашии будут судить казанцев, которые пытались взорвать банкомат с помощью газа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
К 2024 году количество жителей Чебоксар увеличится до 519 тысяч человек
В Чебоксарах легковушка на "зебре" сбила женщину
Минспорта Чувашии потратит 8,5 миллионов на локализаторы взрыва и детекторы паров взрывчатых веществ
Два татарстанца стали робинзонами, приехав на рыбалку
Искали покупателей через мессенджер: в Казани у двух парней с девушкой нашли почти полкило наркотиков
Казань стала лучшим городом России по качеству жизни
В Йошкар-Оле в ДТП с грузовиком пострадали два человека, среди них 6-летний ребенок
Обманул дольщиков на 153,5 миллиона рублей: в Йошкар-Оле экс-директора «Гала-М» приговорили к колонии поселения
Большинство против: в Казани подвели итоги голосования по вопросу установки в парке Урицкого 36-метрого колеса обозрения
В мечетях и торговых центрах Казани установят терминалы-садакоматы для благотворительных взносов
С 27 ноября в Казани между улицами Меридианная и Мусина вводится одностороннее движение