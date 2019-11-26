В Чебоксарах жителя Казани заподозрили в изнасиловании и закрыли в камере
В Чебоксарах в отношении 34-летнего жителя Казани возбудили уголовное дело по статье «изнасилование».
Как полагают следователи, вечером 18 ноября этого года гость столицы Чувашии выпивал у своего местного приятеля, к ним присоединилась и соседка последнего. После возлияний женщина решил покинуть компанию мужчин и пошла к себе домой. Казанец же последовал за ней в квартире. Там он ударил новую знакомую кулаком в лица, а после изнасиловал.
- Мужчину задержали, на время следствия его заключили под стражу. Сейчас устанавливаются в се обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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